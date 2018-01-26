В Ижевске из-за сильного задымления жители квартиры не могли из неё выбраться

Возгорание произошло в результате замыкания электропроводки.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске из-за сильного задымления жители квартиры не могли выбраться из дома. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртской Республике, пожарные спасли трех человек, двое из них дети.

На них надели жилеты и вывели через коридор, окутанный дымом. Никто не пострадал.

Предварительной причиной пожара стало замыкание электропроводки на кухне.

Напомним, возгорание произошло 25 января около 21:00 на 4 этаже дома №79б по улице Ворошилова.