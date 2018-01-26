Суд обязал администрацию города исправить ситуацию.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле канализационные стоки выливались в Каму из-за разрушенных труб в микрорайоне «Строительный». О происходящем рассказали местные жители, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

«Система водоотведения микрорайона «Строительный» Сарапула, построенная около 40 лет назад, куда попадают канализационные стоки из многоквартирных жилых домов и предприятий, направляющая их в основной городской канализационный сектор, разрушена», - говорится в сообщении.

Из-за этого стоки вытекали на землю, а оттуда – в Каму. Это создает угрозу возникновения чрезвычайной ситуации.

Сотрудники прокуратуры обратились в суд, который обязал администрацию города отремонтировать систему водоотведения.

«В настоящее время строительно-монтажные работы на указанном объекте закончены, объект находится в рабочем состоянии. Канализационные стоки жилого района микрорайона «Строительный» поступают в централизованную систему водоотведения города», - отмечают прокуроры.