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      В Сарапуле канализационные стоки выливались в Каму из-за разрушенных труб

      12:56, 26 января, 2018
      12:56, 26 января, 2018
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      #ЖКХ\n#Сарапул\n#экология\n#город\n#Удмуртия
      Фото: Wikimedia Commons
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      Суд обязал администрацию города исправить ситуацию.

      Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле канализационные стоки выливались в Каму из-за разрушенных труб в микрорайоне «Строительный». О происходящем рассказали местные жители, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

      «Система водоотведения микрорайона «Строительный» Сарапула, построенная около 40 лет назад, куда попадают канализационные стоки из многоквартирных жилых домов и предприятий, направляющая их в основной городской канализационный сектор, разрушена», - говорится в сообщении.

      Из-за этого стоки вытекали на землю, а оттуда – в Каму. Это создает угрозу возникновения чрезвычайной ситуации.

      Сотрудники прокуратуры обратились в суд, который обязал администрацию города отремонтировать систему водоотведения.

      «В настоящее время строительно-монтажные работы на указанном объекте закончены, объект находится в рабочем состоянии. Канализационные стоки жилого района микрорайона «Строительный» поступают в централизованную систему водоотведения города», - отмечают прокуроры.

      12:56, 26 января, 2018
      196
      0
      #ЖКХ\n#Сарапул\n#экология\n#город\n#Удмуртия

       

       

       

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