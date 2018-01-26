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      В Ижевске осудили группу мошенников, которые обманули шесть банков

      10:00, 26 января, 2018
      Диана Ворончихина
      10:00, 26 января, 2018
      Диана Ворончихина
      1658
      0
      #Ижевск\n#банки\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#мошенники\n#деньги\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      1658
      0

      Злоумышленников лишили свободы на сроки от 2 до 3,5 лет.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осудили 29 человек за мошенничество в сфере кредитования. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, они обманули шесть банков.

      Установлено, что ранее судимый за аналогичное преступление житель столицы республики создал организованную группу.

      «Члены организованной группы сообщали представителям банков заведомо ложные сведения о заемщиках, в том числе о месте работы, источнике и размере дохода. Купленные в кредит товары забирали и реализовывали. Заемщики, предоставившие свои данные для оформления кредита, получали от 2 до 15 тыс. руб. Кредиты впоследствии не погашались», - говорится в сообщении ведомства.

      Ущерб в размере более 1 млн 700 тыс. рублей был причинен шести банкам.

      Организатору назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, остальные члены группы и «горе-заемщики» получили от 2 до 3,5 лет тюрьмы с различными испытательными сроками от 1 до 3,5 лет и наказание в виде исправительных работ.

      10:00, 26 января, 2018
      Диана Ворончихина
      1658
      0
      #Ижевск\n#банки\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#мошенники\n#деньги\n#происшествие

       

       

       

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