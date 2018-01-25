В Удмуртии разыскивают очевидцев ДТП, в котором погиб ребенок

Смертельная авария произошла 16 августа 2017 года на трассе Ижевск – Сарапул.

Ижевск. Удмуртия. Очевидцев ДТП, в котором погиб ребенок, разыскивают в Удмуртии. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по республике.

Смертельная авария произошла 16 августа 2017 года около 17:00 на 36 км автодороги Ижевск – Сарапул в Малопургинском районе (рядом с дорогой, ведущей на деревню Коньки). Здесь столкнулись две машины: «Киа Рио» и «Митсубиси Спорт». Несовершеннолетний пассажир «Мицубиси» скончался на месте.

Госавтоинспекция просит людей, которые видели это происшествие позвонить в следственный отдел по расследованию ДТП по телефону: 416-084.