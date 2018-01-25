После этого мужчина несколько раз ударил ребенка своей сожительницы и сбросил его в подполье.

Балезинский район. Пьяный житель Балезинского района закрыл младенца в холодильнике, чтобы тот не кричал. После этого мужчина несколько раз ударил ребенка своей сожительницы и сбросил его в подполье, сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

«В результате мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, причинившую тяжкий вред здоровью», - сообщают в СКР.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б», части 2, статьи 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Приговором суда жителю Балезинского района назначено наказание 3 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.