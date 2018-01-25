Жительница Кирова купила земельный участок в Удмуртии на украденный маткапитал

Женщина подделала документы о рождении второго ребенка и таким образом смогла получить сертификат на 453 026 рублей.

Ижевск. Удмуртия. Жительница Кирова купила земельный участок в Удмуртии на украденный материнский капитал. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, женщина подделала справку о рождении второго ребенка.

Во время предварительного расследования установлено, что 35-летняя обвиняемая через свою знакомую незаконно получила справку о рождении дочери, на основании которой в органах ЗАГС ей было выдано свидетельство.

Женщина обратилась в управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Кирове, где ей выдали государственный сертификат на материнский (семейный) капитал на 453 026 рублей.

После получения сертификата она взяла целевой займ, чтобы купить квартиру и земельный участок в Якшур-Бодье с оплатой процентов за пользование займом в общем размере 453 052,60 рублей. Затем обвиняемая обратилась в Пенсионный фонд, где получила разрешение на то, чтобы потратить маткапитал на погашение основного долга и оплату процентов по займу.

Воткинский районный суд признал женщину виновной по части 3 статьи 159.2 УК России («Мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере»). Ее приговорили к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, в счет возмещения ущерба с нее взыскано 453 026 рублей.