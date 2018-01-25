  • $ 56.39 ↓
  • € 69.45 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Жительница Кирова купила земельный участок в Удмуртии на украденный маткапитал

      14:30, 25 января, 2018
      Диана Ворончихина
      14:30, 25 января, 2018
      Диана Ворончихина
      605
      0
      #Прокуратура\n#материнский капитал\n#кража\n#Удмуртия\n#Киров
      605
      0

      Женщина подделала документы о рождении второго ребенка и таким образом смогла получить сертификат на 453 026 рублей.

      Ижевск. Удмуртия. Жительница Кирова купила земельный участок в Удмуртии на украденный материнский капитал. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, женщина подделала справку о рождении второго ребенка.

      Во время предварительного расследования установлено, что 35-летняя обвиняемая через свою знакомую незаконно получила справку о рождении дочери, на основании которой в органах ЗАГС ей было выдано свидетельство.

      Женщина обратилась в управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Кирове, где ей выдали государственный сертификат на материнский (семейный) капитал на 453 026 рублей.

      После получения сертификата она взяла целевой займ, чтобы купить квартиру и земельный участок в Якшур-Бодье с оплатой процентов за пользование займом в общем размере 453 052,60 рублей. Затем обвиняемая обратилась в Пенсионный фонд, где получила разрешение на то, чтобы потратить маткапитал на погашение основного долга и оплату процентов по займу.

      Воткинский районный суд признал женщину виновной по части 3 статьи 159.2 УК России («Мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере»). Ее приговорили к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, в счет возмещения ущерба с нее взыскано 453 026 рублей.

      14:30, 25 января, 2018
      Диана Ворончихина
      605
      0
      #Прокуратура\n#материнский капитал\n#кража\n#Удмуртия\n#Киров

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      В Воткинске в одном из садовых массивов насмерть замерз 11-летний школьник

      10:46, 21 января, 2018
      11667

      Александр Ессен прокомментировал перспективы переноса столицы Удмуртии в Сарапул

      10318
      18:15, 23 января, 2018

      Никто в мире этого не делает: уроженка Удмуртии Алина Загитова победила Медведеву на Чемпионате Европы

      9113
      22:58, 20 января, 2018

      Глава Удмуртии пригрозил главврачам «действиями не рекомендательного характера»

      7473
      09:12, 22 января, 2018

      Следователи сообщили первые подробности смерти 11-летнего школьника из Воткинска

      5242
      13:10, 21 января, 2018

      Начальника кировского ГИБДД задержали по подозрению в мошенничестве на 840 млн рублей

      09:25, 23 января, 2018
      1319

      Биатлонистки сняли клип в поддержку ульяновских курсантов

      1273
      18:12, 21 января, 2018

      Светлаков и Незлобин покидают ТНТ и переходят на СТС

      1036
      19:44, 22 января, 2018

      Руководителя СКР по Москве заподозрили в получении взятки

      904
      16:52, 23 января, 2018

      В Ульяновске прокуратура не нашла нарушений в скандальном ролике, снятом полуголыми курсантами

      901
      12:55, 19 января, 2018

      Фуркад обвинил МОК в двойных стандартах после решения не приглашать Шипулина на Олимпиаду

      15:19, 24 января, 2018
      3937

      Знаменитый футболист Пеле упал в голодный обморок

      1023
      18:50, 19 января, 2018

      11 человек погибли и 44 пострадали в аварии с экскурсионным автобусом в Турции

      869
      14:15, 20 января, 2018

      Британца с необычной внешностью избили в Киеве

      753
      19:43, 20 января, 2018

      Россия поднялась на одну позицию в рейтинге лучших стран мира

      697
      18:59, 23 января, 2018

      Мультимедиа

      Татьянин день отпраздновали в Ижевске

      Удмуртия в минуту: суд над экс-главой администрации Воткинского района и Татьянин день

      Удмуртия в минуту: смертельное ДТП и снижение числа убийств

      24 января, 2018