Два человека пострадали в аварии с двумя иномарками на трассе в Удмуртии

Авария произошла на дороге «Кез-Старая Гыя - Кулига».

Кез. Удмуртия. На 21 км дороги «Кез-Старая Гыя - Кулига» в ДТП пострадали два человека. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Водитель автомобиля «Митсубиси АСХ», мужчина 1988 года рождения, выехал на встречку, где столкнулся с «Шевроле Авео» под управлением мужчины 1957 года рождения.

В результате аварии пострадали пассажиры «Шевроле»: женщина 1960 года рождения и мужчина 1946 года рождения. Их отвезли в больницу.

В ГИБДД напоминают, обгон за городом считается самым рискованным маневром, поскольку водители не всегда могут рассчитать необходимое для маневра время и скорость остальных участников движения.