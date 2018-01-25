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      Два человека пострадали в аварии с двумя иномарками на трассе в Удмуртии

      14:06, 25 января, 2018
      Анна Торхова
      14:06, 25 января, 2018
      Анна Торхова
      755
      0
      #ГИБДД\n#Кез\n#авария\n#Удмуртия
      Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии
      755
      0

      Авария произошла на дороге «Кез-Старая Гыя - Кулига».

      Кез. Удмуртия. На 21 км дороги «Кез-Старая Гыя - Кулига» в ДТП пострадали два человека. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

      Водитель автомобиля «Митсубиси АСХ», мужчина 1988 года рождения, выехал на встречку, где столкнулся с «Шевроле Авео» под управлением мужчины 1957 года рождения.

      В результате аварии пострадали пассажиры «Шевроле»: женщина 1960 года рождения и мужчина 1946 года рождения. Их отвезли в больницу.

      В ГИБДД напоминают, обгон за городом считается самым рискованным маневром, поскольку водители не всегда могут рассчитать необходимое для маневра время и скорость остальных участников движения.

      24.01.2017 г. Кезский район (2).jpg

      14:06, 25 января, 2018
      Анна Торхова
      755
      0
      #ГИБДД\n#Кез\n#авария\n#Удмуртия

       

       

       

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