Двухлетний ребенок в Воткинске ушел из детского сада в магазин

Воспитатель не присматривала за малышами на прогулке.

Воткинск. Удмуртия. Двухлетний ребенок в Воткинске самостоятельно ушел из детского сада во время прогулки. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики, нашли малыша в магазине.

Сотрудники надзорного органа в ходе проверки выяснили, что воспитатель вывела малышей на прогулку, но не присматривала за ними должным образом. В результате один из детей убежал с территории дошкольного учреждения.

«Непринятие мер по защищенности объектов с массовым пребывания детей создает условия для совершения преступлений», - считают прокуроры.

Виновных в произошедшем лиц привлекли к ответственности.