Тюменские автоинспекторы спасли замерзавшего на трассе водителя из Удмуртии

Мужчину доставили в больницу.

Тюмень. Тюменская область. Сотрудники тюменской Госавтоинспекции спасли замерзавшего на трассе водителя из Удмуртии. Об этом сообщается на сайте Управления ГИБДД МВД России по Тюменской области.

«Ночью на 179-м километре автодороги Курган-Тюмень инспекторы полка ДПС ГИБДД не оставили без внимания большегруз, у которого по дороге в Ижевск заклинило двигатель. Водитель, опасаясь за сохранность груза, отказался покидать машину», - отмечается в сообщении.

Сотрудники дорожной полиции привезли водителю топливо, помогли запустить систему отопления салона, а позже навещали его каждый час. Под утро система отопления тоже вышла из строя, тогда мужчину доставили в больницу, а фуру отбуксировали на территорию дорожно-ремонтного строительного управления.