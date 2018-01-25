Сотрудники полиции в Удмуртии за год изъяли 15 кг взрывчатых веществ

За год зарегистрировано 46 фактов незаконного изготовления оружия.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники полиции в Удмуртии за 2017 год изъяли 15 кг взрывчатых веществ. Об этом в ходе расширенного заседания коллегии рассказал министр внутренних дел по Удмуртской Республике Александр Первухин.

Кроме того, стражи порядка изъяли из незаконного оборота 170 единиц оружия, 8500 патронов, 18 взрывных устройств.

«Мы – оружейная республика», - отметил Первухин.

Он добавил, что за год зарегистрировано 46 фактов незаконного изготовления оружия.