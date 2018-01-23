СМИ: замерзший в Воткинске мальчик вместе с друзьями украл спиртное из магазина

Следователи проверяют несколько версий произошедшей трагедии.

Воткинск. Удмуртия. Замерзший в Воткинске мальчик вместе с друзьями украл спиртное из магазина. Об этом сообщает канал Моя Удмуртия.

«По данным следствия, дети его не покупали, а украли из соседнего магазина», - говорится на сайте телекомпании.

Следователи предполагают, что 20 января 11-летний школьник вместе с двумя сверстниками употреблял горячительное в одном из садовых домиков. Домой ребенок не вернулся, его родители обратились в полицию с заявлением о пропаже. Тело замерзшего мальчика позже обнаружили в том же садовом домике.

«Мы проверяем множество разных версий», - рассказал информагентству «Сусанин» руководитель Воткинского межрайонного следственного отдела Марат Зюзиков.

Напомним, по факту трагедии возбудили уголовное дело.