В Удмуртии мужчина напал на мать и пытался её изнасиловать

Обвиняемый уже был судим за убийство.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапульском районе мужчина напал на свою мать с ножом и пытался её изнасиловать. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике, ранее мужчина уже проходил лечение в медучреждении за убийство.

После выхода из больницы 41-летний злоумышленник жил со своей 62-летней матерью. В январе он напал на женщину, угрожая ей ножом. Матери удалось выбежать из квартиры и позвать на помощь. Она забежала в соседний подъезд и попросила вахтера вызвать полицию.

В настоящее время мужчина находится под стражей.