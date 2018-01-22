На трассе «Ижевск-Воткинск» в ДТП погибли два человека

Водитель «Лады Гранты» не справился с управлением и выехал на встречку.

Ижевск. Удмуртия. Два человека погибли в ДТП на 25 км дороги «Ижевск-Воткинск». Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Авария произошла 22 января около 09:00. Водитель автомобиля «Лада Гранта», мужчина 49 лет не справился с управлением и выехал на встречку. Там он столкнулся с автомобилем «ВАЗ», за рулем которого находился мужчина 26 лет.

В результате аварии оба водителя погибли. Пассажира «Лады», 17-летнюю девушку отвезли в больницу.

Еще один автомобиль - большегруз «SKANIA», уходя от столкновения, оказался в кювете.