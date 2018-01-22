В Ижевске 16 чиновников администрации привлечены к дисциплинарной ответственности

Они нарушили законодательство о противодействии коррупции.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 16 муниципальных служащих привлечено к дисциплинарной ответственности за нарушения законодательства о противодействии коррупции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что чиновники представили неполные или недостоверные сведения о доходах и имуществе за 2015 и 2016 года.

Руководитель одного из структурных подразделений администрации Ижевска выполнял иную работу в образовательной организации в отсутствие предварительного письменного уведомления работодателя. Кроме того, один из служащих в отсутствие разрешения работодателя выполнял на безвозмездной основе управленческие функции в общественной организации.