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      Жителей Удмуртии предупредили об усилении ветра

      17:20, 21 января, 2018
      Георгий Поветкин
      17:20, 21 января, 2018
      Георгий Поветкин
      568
      0
      #Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#ветер\n#погода в Удмуртии
      Фото: ИА "Сусанин"
      568
      0

      Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска со ссылкой на региональный Гидрометцентр, в ночь с 21 на 22 января его порывы могут достигать 15-17 метров в секунду.

      Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии предупредили об усилении ветра. Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска со ссылкой на региональный Гидрометцентр, в ночь с 21 на 22 января его порывы могут достигать 15-17 метров в секунду.

      «По информации Удмуртского гидрометцентра, В ближайшую ночь с 3:00 с сохранением до 19:00 22 января по республике и в Ижевске ожидается усиление юго-восточного ветра порывами 15-17 метров в секунду», - говорится в сообщении.

      Органы местного самоуправления просят горожан соблюдать меры предосторожности.

      17:20, 21 января, 2018
      Георгий Поветкин
      568
      0
      #Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#ветер\n#погода в Удмуртии

       

       

       

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