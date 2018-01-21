Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска со ссылкой на региональный Гидрометцентр, в ночь с 21 на 22 января его порывы могут достигать 15-17 метров в секунду.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии предупредили об усилении ветра. Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска со ссылкой на региональный Гидрометцентр, в ночь с 21 на 22 января его порывы могут достигать 15-17 метров в секунду.

«По информации Удмуртского гидрометцентра, В ближайшую ночь с 3:00 с сохранением до 19:00 22 января по республике и в Ижевске ожидается усиление юго-восточного ветра порывами 15-17 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Органы местного самоуправления просят горожан соблюдать меры предосторожности.