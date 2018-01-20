Молодые люди распространяли запрещенные вещества в Ижевске и Кирове.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии вынесли приговор группе наркодилеров. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики, молодые люди распространяли запрещенные вещества в Ижевске и Кирове.

Злоумышленники орудовали с декабря 2016 года по март 2017 года. Они принимали заказы через интернет-сайты, а «товар» распространяли при помощи «закладок».

«Наказание, которое суд назначил участникам организованной группы, составило от 4 лет 10 месяцев лишения свободы до 8 лет лишения свободы реально с отбыванием в исправительных колониях», - отмечается в сообщении.