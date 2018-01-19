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      Директор «Подростка» в Ижевске предстанет перед судом за взятку и мошенничество

      15:52, 19 января, 2018
      Диана Ворончихина
      15:52, 19 января, 2018
      Диана Ворончихина
      638
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#взятка\n#происшествие
      Фото: susanin.news
      638
      0

      В уголовном деле появился новый факт о присвоении 27 тыс. рублей из городского бюджета.

      Ижевск. Удмуртия. Директора центра профилактики «Подросток» будут судить за взяточничество и мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

      По данным следствия, в марте 2017 года 44-летний обвиняемый вымогал у одного из подчиненных сотрудников центра взятку в сумме 14 тыс. рублей за общее покровительство по службе. 16 марта он получил первую часть - 7 тыс. рублей. При получении 15 августа второй части взятки - 5 тыс. рублей - директор центра был задержан.

      В ходе расследования в деле появился новый факт, что руководитель «Подростка» использовал свое служебное положение и присвоил 27 405 рублей, которые были выделены администрацией Ижевска для оплаты услуг подросткового психолога.

      Мужчине предъявлены обвинения по пункту «б» части 5 статьи 290 УК России («Получение взятки, совершенное с ее вымогательством») и части 3 стати 159 УК России («Мошенничество»). За совершенное преступление ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.

      Напомним, что в августе директора центра профилактики отправили под домашний арест

      15:52, 19 января, 2018
      Диана Ворончихина
      638
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#взятка\n#происшествие

       

       

       

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