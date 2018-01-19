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      В Удмуртии дорожник заплатит штраф за взятку

      16:20, 19 января, 2018
      Анна Торхова
      16:20, 19 января, 2018
      Анна Торхова
      558
      0
      #дороги\n#ГИБДД\n#полиция\n#Удмуртия\n#штраф
      558
      0

      Рабочий не обеспечивал безопасность дорожного движения.

      Якшур-Бодья. Удмуртия. В Удмуртии осудили мастера дорожных работ за дачу взятки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

      55-летний житель Татарстана руководил ремонтом участка трассы «Ижевск - Якшур-Бодья». «При проведении ремонтных работ они не обеспечили безопасность участников дорожного движения», - сообщает пресс-служба ведомства.

      Чтобы избежать административной ответственности мужчина предложил начальнику районного отделения ГИБДД 50 тыс. рублей.

      Взяткодателя сразу задержали. Приговором суда ему назначен штраф 180 тыс.рублей.

      16:20, 19 января, 2018
      Анна Торхова
      558
      0
      #дороги\n#ГИБДД\n#полиция\n#Удмуртия\n#штраф

       

       

       

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