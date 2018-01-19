В Удмуртии дорожник заплатит штраф за взятку

Рабочий не обеспечивал безопасность дорожного движения.

Якшур-Бодья. Удмуртия. В Удмуртии осудили мастера дорожных работ за дачу взятки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

55-летний житель Татарстана руководил ремонтом участка трассы «Ижевск - Якшур-Бодья». «При проведении ремонтных работ они не обеспечили безопасность участников дорожного движения», - сообщает пресс-служба ведомства.

Чтобы избежать административной ответственности мужчина предложил начальнику районного отделения ГИБДД 50 тыс. рублей.

Взяткодателя сразу задержали. Приговором суда ему назначен штраф 180 тыс.рублей.