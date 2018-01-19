Житель Удмуртии надругался над тремя мальчиками, заманив их конфетами

Кроме того, мужчина показывал детям порно.

Камбарка. Удмуртия. В Камбарке мужчина надругался над тремя мальчиками, заманив их конфетами. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии, злоумышленник также совращал подростков порнофильмами.

Мужчина познакомился с детьми, когда они «колядовали» по домам. Подозреваемый гостеприимно пригласил мальчиков к себе домой, угостил чаем, конфетами и предложил заходить к нему ещё.

Когда подростки приходили к злоумышленнику, он несколько раз совершал над ними сексуальное насилие и показывал порнофильмы.

Отметим, ребятам было от 10 до 14 лет.

В настоящее время следователи направили в суд ходатайство о заключении мужчины под стражу.