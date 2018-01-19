В Ижевске вновь украли около 14 м новой «обшивки» теплотрассы

Сумма ущерба составила более 34 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. В поселке Старки в Ижевске неизвестные похитили новую тепловую изоляцию протяженностью около 14 м. Как сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем, сумма ущерба составила более 34 тыс. рублей.

Напомним, что с начала года это уже второй подобный случай. Так, первый был зафиксирован около школы №60 по улице Тверская. Здесь в новогодние праздники с трубопроводов срезали 29 м изоляционного покрытия, сделанного меньше месяц назад. Ущерб энергетикам при этом составил 120 тыс. рублей.

Только за прошлый год УКС обновили свыше 30 км «обшивки» на магистральных и квартальных теплосетях Ижевска. Но обеспечить охрану на всем протяжении наземных теплосетей города (более 150 км в двухтрубном исчислении) не представляется возможным. Поэтому жителей просят бережно относиться к объектам. Также ижевчан призывают не оставаться равнодушными и «сообщать в полицию о фактах небрежных и преступных действий в отношении имущества теплосетей».