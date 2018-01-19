Уголовное дело возбудили в Удмуртии по факту невыплаты зарплат 33 сотрудникам

Общая сумма задолженности составила не менее 784 811 рублей.

Каракулино. Удмуртия. Уголовное дело по факту невыплаты зарплат возбудили в отношение директора одного из предприятий Каракулинского района Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

По данным следствия, коммерческая организация с сентября 2017 года по январь 2018 года не выплатила 33 работникам порядка 784 811 рублей.

Руководителя коммерческой организации подозревают в совершении преступления по части 2 статьи 145.1 УК России («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации»).

В ходе расследования изъяты бухгалтерские документы, проведен их осмотр с участием специалиста для установления точной суммы невыплаченной заработной платы. Не получавшие ее работники допрошены в качестве потерпевших.