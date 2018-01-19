Предположительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнём при курении в состоянии алкогольного опьянения.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске следователи начали проверку после гибели мужчины при пожаре на улице Коммунаров,179. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

По данным проверки, пожар произошел около 18:00 в четверг, 18 января. После ликвидации возгорания в квартире наши тело 48-летнего хозяина. Предположительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнём при курении в состоянии алкогольного опьянения.

Установлено, что погибший нигде не работал, часто выпивал, привлекался к уголовной ответственности.

Напомним, что накануне вечером пожар на улице Коммунаров, 179 напугал ижевчан. Горожане писали в соцсетях о том, что дом эвакуировали.