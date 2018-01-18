Пожар в жилом доме на Коммунаров напугал жителей Ижевска

Как сообщили горожане в соцсетях, многоэтажку эвакуировали.

Ижевск. Удмуртия. Пожар на улице Коммунаров, 179 напугал жителей Ижевска. Вечером 18 января в соцсетях появилась информация, что к многоэтаже приехало порядка 10 пожарных машин, «скорая помощь», полиция.

«Короче дело обстоит так: был пожар в одной из квартир, на фоне происшествий начались роды в одной квартире и в другой инфаркт....кто то услышал хлопки...в итоге все службы, эвакуация и т.д.....», - пишут очевидцы в Фейсбуке.

Источник «Сусанина», знакомый с ситуацией, рассказал, что там произошел пожар. Информацией о пострадавших агентство пока не располагает.