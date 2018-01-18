Сердобольная ижевчанка отдала мошеннику 250 тыс рублей на помощь «пострадавшему» в ДТП

Обманутой оказалась 80-летняя женщина.

Ижевск. Удмуртия. Злоумышленники обманули 80-летнюю жительницу Ижевска, забрав у нее 250 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба УВД по столице Удмуртской Республики.

«К потерпевшей подошел незнакомый мужчинам и обратился с просьбой о помощи. Незнакомец пояснил, что его друг попал в ДТП и ему необходима дорогостоящая операция», - отмечают правоохранители. Мужчина также пояснил пенсионерке, что у него нет паспорта и поэтому он не может оформить займ.

Злоумышленник пообещал, что в ближайшее время вернет деньги на банковскую карту. 80-летняя ижевчанка поверила незнакомцу и отдала свои сбережения. Позднее женщина поняла, что стала жертвой мошенника.

В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку.