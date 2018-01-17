Сейчас в очаге заболевания ветеринарными специалистами проводятся все необходимые мероприятия.

Малая Пурга. В Удмуртии зарегистрировали первый случай заболевания бешенством в этом году. Как сообщает Главное управление ветеринарии по региону, сейчас в очаге заболевания специалисты проводят все необходимые мероприятия.

Заболевание выявили у павшего лося, которого обнаружили на территории ОПУ «Курчумский» 10 января.

«Патологический материал […] был доставлен в ветеринарную лабораторию для постановки окончательного диагноза. Диагноз «бешенство» был подтвержден», - уточнили в управлении.

Отметим, что в 2017 году в Удмуртии было зарегистрировано 67 случаев заболеванием бешенством животных. Это на порядок меньше, чем в 2016 году, когда было выявлено 116 случаев.

Специалисты уточняют, что данное заболевание имеет циклическую природу и за периодами спада зачастую следует подъем, что говорит о наличии вируса, который постоянно циркулирует в природе.