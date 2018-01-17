Три человека погибли в ДТП на трассе в Удмуртии

21-летний водитель совершал обгон.

Можга. Удмуртия. На дороге «Можга-Вавож» в ДТП погибли три человека. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

21-летний водитель «ВАЗ» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Шевроле», за рулем которого находился 62-летний мужчина.

В результате аварии водитель «ВАЗ», его пассажир – 50-летняя женщина и пассажир «Шевроле» - 62-летняя женщина погибли. Водитель иномарки получил травмы.



