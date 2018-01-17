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      Три человека погибли в ДТП на трассе в Удмуртии

      15:10, 17 января, 2018
      Анна Торхова
      15:10, 17 января, 2018
      Анна Торхова
      3304
      0
      #ДТП\n#МВД\n#Можга\n#Вавож\n#авария\n#Удмуртия
      Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии
      3304
      0

      21-летний водитель совершал обгон.

      Можга. Удмуртия. На дороге «Можга-Вавож» в ДТП погибли три человека. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

      21-летний водитель «ВАЗ» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Шевроле», за рулем которого находился 62-летний мужчина.

      В результате аварии водитель «ВАЗ», его пассажир – 50-летняя женщина и пассажир «Шевроле» - 62-летняя женщина погибли. Водитель иномарки получил травмы.

      17.01 фото дтп можгинский район 3 трупа (6).JPG

      Три человека погибли в ДТП на дороге Можга Вавож

      Uploaded by ИА Сусанин on 2018-01-17.

      15:10, 17 января, 2018
      Анна Торхова
      3304
      0
      #ДТП\n#МВД\n#Можга\n#Вавож\n#авария\n#Удмуртия

       

       

       

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