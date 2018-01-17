Власти города пообещали оказать детям всю необходимую поддержку.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевск из Сургута приедут родственники женщины, погибшей при хлопке газа в жилом доме на улице Пушкинской. Власти города пообещали оказать детям всю необходимую поддержку. Об этом журналистам рассказал замглавы администрации Ижевска по соцполитике Дмитрий Чистяков.

«Без матери остались четверо детей. Все они учащиеся 97-й школы. Один мальчик воспитанник детского сада. В эту минуту с ребятами работают органы опеки и психологи. Мы обладаем информацией, что к нам в Ижевск едут родственники погибшей из Сургута. Мы делаем все возможное, чтобы дети могли пережить эту трагедию. Однозначно могу сказать, что они не останутся без внимания, не останутся на улице, не попадут к чужим людям», - рассказал Дмитрий Чистяков.

По его словам, отец детей около года назад погиб в автокатастрофе.

«Детишки в сложной ситуации. Они получат всю необходимую поддержку от города и республики.

Напомним, хлопок газа в жилом доме Ижевска на улице Удмуртской, 118 произошел днем в среду, 17 января. В результате погибла женщина, которая снимала квартиру. У нее остались четверо детей.

Позднее заместитель главы администрации Ижевска по ЖКХ Сергей Задорожный рассказал журналистам о том, что дом после взрыва обследуют специалисты.