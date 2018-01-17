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      Следователи начали проверку после гибели женщины при хлопке газа в Ижевске

      12:53, 17 января, 2018
      Ксения Чернова
      12:53, 17 января, 2018
      Ксения Чернова
      1434
      0
      #дети\n#семья\n#Ижевск\n#газ\n#взрыв\n#Удмуртия\n#следствие\n#происшествие
      1434
      0

      В подъезде дома на улице Пушкинской временно отключили газоснабжение.

      Ижевск. Удмуртия. Следователи начали проверку после гибели женщины при хлопке газа в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

      В Ижевске при хлопке газа в многоэтажке погибла женщина

      Uploaded by ИА Сусанин on 2018-01-17.

      «По предварительным данным, в квартире произошел хлопок бытового газа. В результате этого повреждена оконная рама на кухне, обстановка и входная дверь в квартиру. На месте случившегося обнаружено тело арендовавшей данную квартиру 39-летней женщины», - говорится в сообщении.

      Напомним, хлопок газа произошел в 10:51 в среду, 17 января, в квартире на шестом этаже дома №118 по улице Пушкинской. В результате вспыхнул огонь, но вскоре потух сам.

      «Огонь дальше кухни не ушел. Дом не пострадал», - этом рассказал журналистам первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике Евгений Шутов.

      В подъезде дома временно отключили газоснабжение. На место прибыли сотрудники МЧС, следователи, представители городских и республиканских властей.

      У погибшей женщины остались четверо детей. В момент трагедии их не было дома.

      12:53, 17 января, 2018
      Ксения Чернова
      1434
      0
      #дети\n#семья\n#Ижевск\n#газ\n#взрыв\n#Удмуртия\n#следствие\n#происшествие

       

       

       

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