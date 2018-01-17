В подъезде дома на улице Пушкинской временно отключили газоснабжение.

Ижевск. Удмуртия. Следователи начали проверку после гибели женщины при хлопке газа в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

В Ижевске при хлопке газа в многоэтажке погибла женщина Uploaded by ИА Сусанин on 2018-01-17.

«По предварительным данным, в квартире произошел хлопок бытового газа. В результате этого повреждена оконная рама на кухне, обстановка и входная дверь в квартиру. На месте случившегося обнаружено тело арендовавшей данную квартиру 39-летней женщины», - говорится в сообщении.

Напомним, хлопок газа произошел в 10:51 в среду, 17 января, в квартире на шестом этаже дома №118 по улице Пушкинской. В результате вспыхнул огонь, но вскоре потух сам.

«Огонь дальше кухни не ушел. Дом не пострадал», - этом рассказал журналистам первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике Евгений Шутов.

В подъезде дома временно отключили газоснабжение. На место прибыли сотрудники МЧС, следователи, представители городских и республиканских властей.

У погибшей женщины остались четверо детей. В момент трагедии их не было дома.