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      Количество отравлений алкоголем снизилось в Удмуртии в 2017 году

      10:41, 17 января, 2018
      10:41, 17 января, 2018
      184
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      #дети\n#здоровье\n#Ижевск\n#алкоголь\n#Удмуртия
      Фото: pexels.com
      184
      0

      При этом почти половина отравившихся погибла.

      Ижевск. Удмуртия. В 2017 году в Удмуртии 512 человек отравились алкоголем и спиртсодержащими жидкостями. По данным пресс-служба Роспотребнадзора Удмуртской Республики, это на 14% меньше, чем в 2016 году (596 случаев).

      Самый высокий уровень отравлений— в Дебёсском районе (107,7). Как и в позапрошлом, в 2017 году не зарегистрировано алкогольных отравлений в Сюмсинском районе.

      При этом в прошлом году чаще стали травиться дети. Так, зарегистрировано 62 случая среди школьников до 14 лет, что на 21% больше, чем в предыдущем году. Среди подростков до 17 лет выявлено 79 случаев.

      Стоит отметить, что из 512 случаев отравлений алкоголем 223 закончились летальным исходом. Максимальный уровень смертности зарегистрирован в Граховском районе (72,3 на 100 000 населения). В 2016 году это печальное лидерство удерживал Красногорский район.

      В Сюмсинском и Киясовском районах не зафиксировано ни одного летального случая от отравлений алкогольной продукцией. Многолетний анализ данных Роспотребнадзором свидетельствует о положительной динамике уровня отравлений, который за шесть лет снизился в 1,7 раза.

      10:41, 17 января, 2018
      184
      0
      #дети\n#здоровье\n#Ижевск\n#алкоголь\n#Удмуртия

       

       

       

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