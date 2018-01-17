Количество отравлений алкоголем снизилось в Удмуртии в 2017 году

При этом почти половина отравившихся погибла.

Ижевск. Удмуртия. В 2017 году в Удмуртии 512 человек отравились алкоголем и спиртсодержащими жидкостями. По данным пресс-служба Роспотребнадзора Удмуртской Республики, это на 14% меньше, чем в 2016 году (596 случаев).

Самый высокий уровень отравлений— в Дебёсском районе (107,7). Как и в позапрошлом, в 2017 году не зарегистрировано алкогольных отравлений в Сюмсинском районе.

При этом в прошлом году чаще стали травиться дети. Так, зарегистрировано 62 случая среди школьников до 14 лет, что на 21% больше, чем в предыдущем году. Среди подростков до 17 лет выявлено 79 случаев.

Стоит отметить, что из 512 случаев отравлений алкоголем 223 закончились летальным исходом. Максимальный уровень смертности зарегистрирован в Граховском районе (72,3 на 100 000 населения). В 2016 году это печальное лидерство удерживал Красногорский район.

В Сюмсинском и Киясовском районах не зафиксировано ни одного летального случая от отравлений алкогольной продукцией. Многолетний анализ данных Роспотребнадзором свидетельствует о положительной динамике уровня отравлений, который за шесть лет снизился в 1,7 раза.