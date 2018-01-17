14 января школьники ушли на занятия, но домой не вернулись.

Ижевск. Удмуртия. Пропавших два дня назад детей из Камбарки нашли в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

14 января школьники ушли на занятия, но домой не вернулись.

На розыск пропавших был поднят личный состав отделения полиции, ориентировки переданы во все районные отделы полиции Удмуртской Республики.

Полицейские установили, что школьники пешком перешли Камский мост в сторону Ижевска, где у них проживали родственники.

«Вечером 16 января в полицию поступило сообщение о том, что, возможно, несовершеннолетние находятся в квартире одного из домов Ленинского района Ижевска», - рассказали в региональном МВД.

В указанное место направили сотрудников патрульно-постовой службы, где они и обнаружили разыскиваемых подростков. Сейчас дети доставлены в отдел полиции. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В Следственном управлении Следственного комитета РФ по Удмуртии также уточнили, что в каких-либо противоправных действий в отношении пропавших не совершалось.