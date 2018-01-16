Руководителя преступного сообщества осудили в Ижевске за незаконный сбыт наркотиков

Женщина проведет за решеткой 10 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вынесли приговор 49-летней уроженки Калининской области. Её признали виновной в организации преступного сообщества и незаконном сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба Первомайского суда столицы Удмуртской Республики.

По данным следствия, женщина руководила преступной организацией, участники которой сбывали синтетические наркотики в особо крупных размерах в Ижевске, Новосибирске и Новосибирской области, Красноярске, Владивостоке, Екатеринбурге, Самаре, Хабаровске, Якутске, а также других городах Российской Федерации. Причём деятельность преступного сообщества велась дистанционно из-за границы. Женщина была привлечена к «работе» в качестве «оператора».

В её обязанности входил заказ у поставщика наркотиков, организация их доставки через курьеров в определённые регионы России на оптовые склады; поиск новых территорий для расширения рынка сбыта наркотиков; разработка мер конспирации среди участников преступного сообщества и так далее.

Суд назначил злоумышленнице наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в колонии общего режима, и с ограничением свободы сроком на один год. Отсрочка дана до достижения ребёнком подсудимой 14-летнего возраста.