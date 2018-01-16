  • $ 56.36 ↓
  • € 68.82 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Руководителя преступного сообщества осудили в Ижевске за незаконный сбыт наркотиков

      17:10, 16 января, 2018
      Аграфена Костромская
      17:10, 16 января, 2018
      Аграфена Костромская
      577
      0
      #наркотики\n#Ижевск\n#Удмуртия
      577
      0

      Женщина проведет за решеткой 10 лет.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вынесли приговор 49-летней уроженки Калининской области. Её признали виновной в организации преступного сообщества и незаконном сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба Первомайского суда столицы Удмуртской Республики.

      По данным следствия, женщина руководила преступной организацией, участники которой сбывали синтетические наркотики в особо крупных размерах в Ижевске, Новосибирске и Новосибирской области, Красноярске, Владивостоке, Екатеринбурге, Самаре, Хабаровске, Якутске, а также других городах Российской Федерации. Причём деятельность преступного сообщества велась дистанционно из-за границы. Женщина была привлечена к «работе» в качестве «оператора».

      В её обязанности входил заказ у поставщика наркотиков, организация их доставки через курьеров в определённые регионы России на оптовые склады; поиск новых территорий для расширения рынка сбыта наркотиков; разработка мер конспирации среди участников преступного сообщества и так далее.

      Суд назначил злоумышленнице наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в колонии общего режима, и с ограничением свободы сроком на один год. Отсрочка дана до достижения ребёнком подсудимой 14-летнего возраста.

      17:10, 16 января, 2018
      Аграфена Костромская
      577
      0
      #наркотики\n#Ижевск\n#Удмуртия

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Девочку из Удмуртии, которая ушла из дома, нашли в Ижевске

      20:00, 10 января, 2018
      6956

      Подробности отставки главы Воткинска Владимира Перевозчикова

      5152
      12:43, 13 января, 2018

      Глава Удмуртии: во второй городской больнице Ижевска «необходимо наводить порядок»

      3686
      09:31, 15 января, 2018

      Хоккейный клуб «Ижсталь» остался без группы поддержки

      3246
      16:08, 11 января, 2018

      Глава Ижевска ответил на претензии Александра Бречалова по уборке снега с Центральной площади

      3053
      12:28, 11 января, 2018

      1 февраля в России закроют опустевший Резервный фонд

      17:18, 10 января, 2018
      1130

      В Москве умер актер Михаил Державин

      1038
      11:42, 10 января, 2018

      6 человек пострадали в результате нападения неизвестных на школу в Перми

      886
      10:45, 15 января, 2018

      Количество пострадавших при взрыве бытового газа в Омске достигло 8 человек

      875
      10:16, 13 января, 2018

      В Москве после скандала с VIP-камерами в «Матросской тишине» уволили замначальника тюрьмы

      849
      11:58, 11 января, 2018

      В Африке слониха, защищая своего детеныша, подралась с двумя бегемотами

      18:24, 13 января, 2018
      4089

      В сети набирает популярность смертельно опасный флешмоб

      968
      12:00, 14 января, 2018

      В США изобрели «умные» трусы, призванные следить за самочувствием хозяина

      963
      18:43, 10 января, 2018

      Во Франции продают замок, в котором скончался Ричард Львиное Сердце

      944
      15:52, 13 января, 2018

      Греция займется промышленным производством каннабиса

      805
      10:02, 14 января, 2018

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: возвращение в частично разрушенный дом в Ижевске и сбитый подросток

      В Ижевске начался вестиваль ангелов и архангелов 2018

      В Ижевске на перекрестке сбили девочку пешехода