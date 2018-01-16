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      Двое детей из Камбарки пропали по дороге в школу

      14:37, 16 января, 2018
      Георгий Поветкин
      14:37, 16 января, 2018
      Георгий Поветкин
      1440
      0
      #дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школьники\n#происшествие
      Фото: vk.com/psoregion18
      1440
      0

      По сообщению поисковиков, в тот же день их видели переходящими Камский мост.

      Камбарка. Удмуртия. Двое детей из Камбарки пропали по дороге в школу. Эту информацию «Сусанину» подтвердили в региональном МВД.

      «Заявление было подано вчера (15 января - прим. ред.) в первой половине дня. Проводятся поисковые мероприятия сотрудниками отдела полиции Камбарки», - рассказали корреспонденту «Сусанина» в пресс-службе МВД по Удмуртии.

      По сообщению поисковиков, в тот же день школьников видели переходящими Камский мост. Ранее они уже уходили из дома, но отсутствовали не более суток.

      Если вы располагаете какой-либо информацией о возможном местонахождении пропавших,просим незамедлительно сообщить по тел. горячей линии ПСО Регион 18: 
      89511952971 либо в полицию, по т. 02 (с моб. 102)

       
      14:37, 16 января, 2018
      Георгий Поветкин
      1440
      0
      #дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школьники\n#происшествие

       

       

       

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