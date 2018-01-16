По сообщению поисковиков, в тот же день их видели переходящими Камский мост.

Камбарка. Удмуртия. Двое детей из Камбарки пропали по дороге в школу. Эту информацию «Сусанину» подтвердили в региональном МВД.

«Заявление было подано вчера (15 января - прим. ред.) в первой половине дня. Проводятся поисковые мероприятия сотрудниками отдела полиции Камбарки», - рассказали корреспонденту «Сусанина» в пресс-службе МВД по Удмуртии.

По сообщению поисковиков, в тот же день школьников видели переходящими Камский мост. Ранее они уже уходили из дома, но отсутствовали не более суток.

Если вы располагаете какой-либо информацией о возможном местонахождении пропавших,просим незамедлительно сообщить по тел. горячей линии ПСО Регион 18:

89511952971 либо в полицию, по т. 02 (с моб. 102)