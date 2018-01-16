Перебегавшая дорогу на «красный» девочка-подросток попала под колеса авто в Ижевске

Авария произошла на улице 40 лет Победы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пострадала девочка-подросток, перебегавшая дорогу на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщает первый отдел Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике.

Авария произошла в понедельник, 15 января, на улице 40 лет Победы. Напротив дома №2-а по улице Автозаводской водитель «Фольксвагена» сбил 14-летнюю девочку. Она перебегала дорогу на красный сигнал светофора. В результате ДТП подросток получила травмы и была доставлена в больницу.

В Ижевске на перекрестке сбили девочку пешехода Uploaded by ИА Сусанин on 2018-01-16.

«Помните! Переходить дорогу необходимо в зоне пешеходного перехода, а при его отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами пешеходного светофора», - отмечают в Госавтоинспекции.