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      Перебегавшая дорогу на «красный» девочка-подросток попала под колеса авто в Ижевске

      12:04, 16 января, 2018
      12:04, 16 января, 2018
      1253
      0
      #дети\n#здоровье\n#ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#видео\n#Удмуртия
      Фото: Управление ГИБДД по Удмуртии
      1253
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      Авария произошла на улице 40 лет Победы.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пострадала девочка-подросток, перебегавшая дорогу на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщает первый отдел Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике.

      Авария произошла в понедельник, 15 января, на улице 40 лет Победы. Напротив дома №2-а по улице Автозаводской водитель «Фольксвагена» сбил 14-летнюю девочку. Она перебегала дорогу на красный сигнал светофора. В результате ДТП подросток получила травмы и была доставлена в больницу.

      В Ижевске на перекрестке сбили девочку пешехода

      Uploaded by ИА Сусанин on 2018-01-16.


      «Помните! Переходить дорогу необходимо в зоне пешеходного перехода, а при его отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами пешеходного светофора», - отмечают в Госавтоинспекции.

      12:04, 16 января, 2018
      1253
      0
      #дети\n#здоровье\n#ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#видео\n#Удмуртия

       

       

       

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