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      В Завьяловском районе Удмуртии водитель Газели сбил трех пешеходов

      14:15, 15 января, 2018
      Георгий Поветкин
      14:15, 15 января, 2018
      Георгий Поветкин
      900
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#Завьялово\n#происшествие
      Фото: @arzik2
      900
      0

      В результате аварии 7-летняя девочка попала в больницу.

      Ижевск. Удмуртия. В Завьяловском районе Удмуртии водитель Газели сбил трех пешеходов. Как сообщает 1 отдел УГИББД МВД по Удмуртии, в результате аварии 7-летняя девочка попала в больницу.

      ДТП произошло 13 января в 10:30 на улице Советской в селе Юськи. Водитель автомобиля «ГАЗ» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. 

      «Где совершил наезд на трех пешеходов: 7-летнюю девочку, 54-летнюю женщину и мужчину 56 лет. В результате ДТП ребенок получил травмы – госпитализирован», - уточнили в ведомстве.

      В Госавтоинспекции напоминают, что водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеоусловия.

      «Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспорта для выполнения требований правил», - уточнили в региональном управлении ГИБДД.

      14:15, 15 января, 2018
      Георгий Поветкин
      900
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#Завьялово\n#происшествие

       

       

       

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