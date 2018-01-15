В результате аварии 7-летняя девочка попала в больницу.

Ижевск. Удмуртия. В Завьяловском районе Удмуртии водитель Газели сбил трех пешеходов. Как сообщает 1 отдел УГИББД МВД по Удмуртии, в результате аварии 7-летняя девочка попала в больницу.

ДТП произошло 13 января в 10:30 на улице Советской в селе Юськи. Водитель автомобиля «ГАЗ» не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

«Где совершил наезд на трех пешеходов: 7-летнюю девочку, 54-летнюю женщину и мужчину 56 лет. В результате ДТП ребенок получил травмы – госпитализирован», - уточнили в ведомстве.

В Госавтоинспекции напоминают, что водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеоусловия.

«Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспорта для выполнения требований правил», - уточнили в региональном управлении ГИБДД.