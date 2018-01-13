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      В Ижевске разыскивают «социальных работниц», обокравших квартиру пенсионерки

      17:29, 13 января, 2018
      Евгений Кандаков
      17:29, 13 января, 2018
      Евгений Кандаков
      459
      0
      #Ижевск\n#пенсионеры\n#полиция\n#кража\n#Удмуртия\n#пенсия\n#социальные работники
      Фото: pixabay.com
      459
      0

      Мошенницы завели с потерпевшей разговор на улице и напросились в гости.

      Ижевск. Удмуртия. В Первомайском районе столицы Удмуртии доверчивая пенсионерка пустила в дом двух незнакомых женщин, о чем впоследствии сильно пожалела. Как сообщили в пресс-службе УВД по Ижевску, после визита в доме не досчитались крупной суммы денег. 

      «Знакомство» потерпевшей с грабительницами состоялось 11 января на улице. К 90-летней ижевчанке подошли две незнакомые женщины, которые представились сотрудницами социальной службы. Пенсионерке они сообщили, что в скором времени в стране будут повышены пособия пожилым. Под предлогом рассказа о грядущем росте пенсий злоумышленницы напросились в квартиру к потерпевшей. В какой-то момент разговора хозяйка вышла на пару минут из комнаты. После ее возвращения лже-соцработницы поспешили уйти. 

      Вскоре в квартиру пришла дочь пенсионерки. Она осмотрела квартиру и заметила пропажу 25 тысяч рублей, которые лежали в шкафу. Деньги принадлежали 29-летней внучке пенсионерки. Та обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 

      В настоящее время ведется розыск «социальных работниц». На вид обеим 35-40 лет, среднего телосложения, рост 150-160 см. Одна из женщин была одета в оранжевую дубленку и черную шапку, вторая - в черное пальто и серую шапку. 

      Полиция Ижевска просит пенсионеров проявлять бдительность при общении с неизвестными.

      17:29, 13 января, 2018
      Евгений Кандаков
      459
      0
      #Ижевск\n#пенсионеры\n#полиция\n#кража\n#Удмуртия\n#пенсия\n#социальные работники

       

       

       

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