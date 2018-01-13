В Ижевске разыскивают «социальных работниц», обокравших квартиру пенсионерки

Мошенницы завели с потерпевшей разговор на улице и напросились в гости.

Ижевск. Удмуртия. В Первомайском районе столицы Удмуртии доверчивая пенсионерка пустила в дом двух незнакомых женщин, о чем впоследствии сильно пожалела. Как сообщили в пресс-службе УВД по Ижевску, после визита в доме не досчитались крупной суммы денег.

«Знакомство» потерпевшей с грабительницами состоялось 11 января на улице. К 90-летней ижевчанке подошли две незнакомые женщины, которые представились сотрудницами социальной службы. Пенсионерке они сообщили, что в скором времени в стране будут повышены пособия пожилым. Под предлогом рассказа о грядущем росте пенсий злоумышленницы напросились в квартиру к потерпевшей. В какой-то момент разговора хозяйка вышла на пару минут из комнаты. После ее возвращения лже-соцработницы поспешили уйти.

Вскоре в квартиру пришла дочь пенсионерки. Она осмотрела квартиру и заметила пропажу 25 тысяч рублей, которые лежали в шкафу. Деньги принадлежали 29-летней внучке пенсионерки. Та обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В настоящее время ведется розыск «социальных работниц». На вид обеим 35-40 лет, среднего телосложения, рост 150-160 см. Одна из женщин была одета в оранжевую дубленку и черную шапку, вторая - в черное пальто и серую шапку.

Полиция Ижевска просит пенсионеров проявлять бдительность при общении с неизвестными.