В Ижевске задержали пятерых школьников за попытку украсть трубы со стройплощадки

Подростки хотели сдать их в металлолом.

Ижевск. Удмуртия. Пятерых восьмиклассников задержали в Ижевске за попытку украсть металлические трубы со строительной площадки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Группу подростков на улице Карла Маркса заметил экипаж сотрудников Росгвардии. Объяснить правоохранительным органам, чем они занимаются, несовершеннолетние не смогли.

Позже полиция установила, что школьники перелезли через забор на территорию стройки. Там они нашли металлические трубы и решили украсть их, чтобы сдать в металлолом.

По данному факту возбуждено уголовное дело.