Семья с двумя детьми в Увинском районе оказалась без крыши над головой из-за пожара

Жители Удмуртии могут помочь погорельцам.

Ува. Удмуртия. Жителей Удмуртии просят оказать помощь семье из села Булай Увинского района. Как пишут пользователи в соцсети Вконтакте, в декабре 2017 года у них сгорел дом, все вещи и хозяйство.

Теперь трое взрослых и двое детей остались без крыши над головой. На данный момент семья проживает у родственников. Как сообщила одна из пострадавших, причиной пожара стало замыкание проводки.

«Мы не требуем неимоверных сумм, а просто просим, если есть возможность помочь деньгами, вещами, техникой или мебелью, мы примем любую помощь и будем очень благодарны», - сообщают погорельцы в соцсетях.

На данный момент жители перечислили около 8 тыс. рублей.

«Помощи от района не было. Сказали: «денег нету, звоните в следующем году», - рассказала одна из пострадавших.

«Средств в конце года уже никаких не было, деньги уже были все выделены. Если средства будут предоставлены в январе, мы, естественно, окажем помощь», - сообщили корреспонденту информагентства «Сусанин» в управлении соцзащиты администрации Увинского района.