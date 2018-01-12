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      Семья с двумя детьми в Увинском районе оказалась без крыши над головой из-за пожара

      14:48, 12 января, 2018
      Анна Торхова
      14:48, 12 января, 2018
      Анна Торхова
      475
      0
      #дети\n#Ува\n#Удмуртия\n#помощь\n#происшествие\n#пожар\n#возгорание.
      Фото: vk.com/club160006482
      475
      0

      Жители Удмуртии могут помочь погорельцам.

      Ува. Удмуртия. Жителей Удмуртии просят оказать помощь семье из села Булай Увинского района. Как пишут пользователи в соцсети Вконтакте, в декабре 2017 года у них сгорел дом, все вещи и хозяйство.

      Теперь трое взрослых и двое детей остались без крыши над головой. На данный момент семья проживает у родственников. Как сообщила одна из пострадавших, причиной пожара стало замыкание проводки.

      «Мы не требуем неимоверных сумм, а просто просим, если есть возможность помочь деньгами, вещами, техникой или мебелью, мы примем любую помощь и будем очень благодарны», - сообщают погорельцы в соцсетях.

      На данный момент жители перечислили около 8 тыс. рублей.

      «Помощи от района не было. Сказали: «денег нету, звоните в следующем году», - рассказала одна из пострадавших.

      «Средств в конце года уже никаких не было, деньги уже были все выделены. Если средства будут предоставлены в январе, мы, естественно, окажем помощь», - сообщили корреспонденту информагентства «Сусанин» в управлении соцзащиты администрации Увинского района.

      14:48, 12 января, 2018
      Анна Торхова
      475
      0
      #дети\n#Ува\n#Удмуртия\n#помощь\n#происшествие\n#пожар\n#возгорание.

       

       

       

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