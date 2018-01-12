Водитель автобуса из Ижевска насмерть сбил пешехода в Башкортостане

По предварительным данным, мужчина потерял управление и наехал на 56-летнего жителя Уфы, который стоял на краю проезжей части.

Башкортостан. Водитель автобуса из Ижевска насмерть сбил 56-летнего пешехода в Башкортостане. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

ДТП произошло на 20 км автодороги Уфа-Оренбург в четверг, 11 января, когда автобуса «ГОЛАЗ» с 25 пассажирами ехал в сторону Салавата.

По предварительным данным, водитель потерял управление и наехал на мужчину, который стоял на краю проезжей части. После этого автобус столкнулся с остановившейся «Нексией».