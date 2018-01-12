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      Водитель автобуса из Ижевска насмерть сбил пешехода в Башкортостане

      11:56, 12 января, 2018
      Диана Ворончихина
      11:56, 12 января, 2018
      Диана Ворончихина
      585
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Башкортостан\n#автобус\n#происшествие
      Фото: МВД по Республике Башкортостан
      585
      0

      По предварительным данным, мужчина потерял управление и наехал на 56-летнего жителя Уфы, который стоял на краю проезжей части.

      Башкортостан. Водитель автобуса из Ижевска насмерть сбил 56-летнего пешехода в Башкортостане. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

      ДТП произошло на 20 км автодороги Уфа-Оренбург в четверг, 11 января, когда автобуса «ГОЛАЗ» с 25 пассажирами ехал в сторону Салавата.

      По предварительным данным, водитель потерял управление и наехал на мужчину, который стоял на краю проезжей части. После этого автобус столкнулся с остановившейся «Нексией». 

      11:56, 12 января, 2018
      Диана Ворончихина
      585
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Башкортостан\n#автобус\n#происшествие

       

       

       

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