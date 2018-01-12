Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Воткинск. Удмуртия. Жителя Воткинска обвинили в надругательстве над тремя маленькими девочками. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии, мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным следствия, с лета 2012 года до июля 2017 года обвиняемый ездил в гости к дальним родственникам в Чайковский, Ижевск и один из населенных пунктов Воткинского района. Там он оставался ночевать и в это время совершал насильственные действия сексуального характера в отношении детей хозяев.

«Жертвами стали три девочки в возрасте 4 года, 5 и 9 лет. Злоумышленник снимал все происходящее на видео и впоследствии демонстрировал эти изображения другим потерпевшим», - говорится в сообщении следователей.

Информация об этом в правоохранительные органы поступила после того, как одна из девочек рассказала обо всем родителям.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.