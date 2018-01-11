В Ижевске эвакуировали жильцов дома на улице Школьной

Территорию обследовала группа ОМОН.

Ижевск. Удмуртия. Жильцов дома №48 по улице Школьной в Ижевске эвакуировали из-за сообщения о минировании. Об этом корреспонденту «Сусанина» сообщили в пресс-службе Росгвардии по Удмуртской Республике.

«На объект выезжали сотрудники вневедомственной охраны и сотрудники полиции <…>. Также выезжала инженерно-техническая группа ОМОН, которая провела обследование подъездов. Взрывных устройств в доме обнаружено не было», - рассказал пресс-секретарь Росгвардии по Удмуртии Антон Дулесов.