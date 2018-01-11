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      В Ижевске возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка в поликлинике

      16:23, 11 января, 2018
      Диана Ворончихина
      16:23, 11 января, 2018
      Диана Ворончихина
      681
      0
      #дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      681
      0

      По данным следствия, малыш мог погибнуть из-за «ненадлежащего исполнения обязанностей работниками медицинских учреждений».

      Ижевск. Удмуртия. Уголовное дело возбудили в Ижевске после смерти ребенка в поликлинике №5. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

      В ходе доследственной проверки получены данные, которые указывают на то, что «смерть ребенка могла наступить в результате ненадлежащего исполнения обязанностей работниками медицинских учреждений, в которые обращались его родители».

      По данным следствия, с 30 декабря по 7 января родители двухгодовалого мальчика неоднократно обращались как в поликлинику №5, так и в другие медучреждения, в том числе республиканскую инфекционную больницу и городскую клиническую больницу №6, с жалобами на температуру и кашель у малыша. 7 января они вновь пришли в детскую поликлинику №5, где состояние ребенка резко ухудшилось. Была вызвана бригада скорой медицинской помощи, однако проведенные реанимационные мероприятия не принесли результата, ребенок скончался. Предварительно причиной его смерти явилась пневмония.

      Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). 

      16:23, 11 января, 2018
      Диана Ворончихина
      681
      0
      #дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#происшествие

       

       

       

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