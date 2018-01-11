Жительницу Удмуртии накажут за нападение на полицейского

Женщина несколько раз ударила сотрудника в грудь и пнула в живот.

Завьялово. Удмуртия. Жительница Завьялово предстанет перед судом за нападение на полицейского и угрозу убийства своей пожилой матери. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СУ России по Удмуртской Республике.

36-летняя обвиняемая, которая находилась в пьяном состоянии, в ответ на замечания своей 72-летней матери, схватила её за шею и начала душить. Пенсионерке удалось вырваться из рук дочери и спрятаться. Соседи, услышав крики, вызвали полицию.

Когда на место приехали сотрудники правоохранительных органов, буйная женщина напала на одного из них, ударила его несколько раз в грудь и в живот.

В настоящее время дело по статье 119 УК РФ («Угроза убийством») и части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») направлено в суд. Жительнице Завьялово грозит до пяти лет лишения свободы.