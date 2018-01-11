Шесть лет тюрьмы грозит жителю Воткинска за изнасилование любительницы вечеринок

Также мужчину обвиняют в краже имущества потерпевшей.

Воткинск. Удмуртия. Жителя Воткинска обвиняют в изнасиловании и краже. Об этом сообщает пресс-служба Следственному управлению СК России по Удмуртии.

Следствие установило, что ночью мужчина купил алкоголь в магазине недалеко от клуба. Затем он заметил 33-летнюю потерпевшую, которая вышла из развлекательного заведения в состоянии сильного алкогольного опьянения. Злоумышленник решил воспользоваться этим обстоятельством. Он привез женщину в квартиру друга, где изнасиловал, а затем украл украшения и мобильный телефон. После этого мужчина вызвал такси и отправил потерпевшую из квартиры.

В отношение 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 131 УК России («Изнасилование») и части 2 статьи 158 УК России («Кража»). За совершенное преступление предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.