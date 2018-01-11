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      Шесть лет тюрьмы грозит жителю Воткинска за изнасилование любительницы вечеринок

      09:35, 11 января, 2018
      Диана Ворончихина
      09:35, 11 января, 2018
      Диана Ворончихина
      1417
      0
      #Следственный комитет\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#изнасилование\n#происшествие\n#Следственный комитет России
      Фото: pixabay.com
      1417
      0

      Также мужчину обвиняют в краже имущества потерпевшей.

      Воткинск. Удмуртия. Жителя Воткинска обвиняют в изнасиловании и краже. Об этом сообщает пресс-служба Следственному управлению СК России по Удмуртии.

      Следствие установило, что ночью мужчина купил алкоголь в магазине недалеко от клуба. Затем он заметил 33-летнюю потерпевшую, которая вышла из развлекательного заведения в состоянии сильного алкогольного опьянения. Злоумышленник решил воспользоваться этим обстоятельством. Он привез женщину в квартиру друга, где изнасиловал, а затем украл украшения и мобильный телефон. После этого мужчина вызвал такси и отправил потерпевшую из квартиры.  

      В отношение 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 131 УК России («Изнасилование») и части 2 статьи 158 УК России («Кража»). За совершенное преступление предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы.

      Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

      09:35, 11 января, 2018
      Диана Ворончихина
      1417
      0
      #Следственный комитет\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#изнасилование\n#происшествие\n#Следственный комитет России

       

       

       

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