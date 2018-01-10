Двух пешеходов сбили в Ижевске за прошедшие сутки

Женщины получили травмы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске за прошедшие сутки сбили двух пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому переходу. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

Около 13:53 минуты, напротив дома № 34 по улице Петрова водитель «Дэу» наехал на женщину 1956 года рождения. Пешеход получила травмы.

Второе аналогичное ДТП произошло около на улице 30 лет Победы. Пожилой мужчина за рулем «Ниссана» сбил 26-летнюю девушку. Потерпевшая получила травы и попала в больницу.