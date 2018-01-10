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      В Удмуртии разыскивают 17-летнюю девочку

      10:35, 10 января, 2018
      Анна Торхова
      10:35, 10 января, 2018
      Анна Торхова
      394
      0
      #розыск\n#Удмуртия\n#поиск
      Фото: vk.com/psoregion18
      394
      0

      Перед уходом школьница оставила прощальную записку.

      Завьялово. Удмуртия. В селе Гольяны разыскивают 17-летнюю девочку, которая ушла из дома утром 10 января. Как рассказали корреспонденту информационного агентства «Сусанин» в пресс-службе МВД по Удмуртии, на место выехала следственно-оперативная группа.

      Заявление в отдел полиции Завьяловский поступило от матери школьницы.

      Как сообщают пользователи соцсети Вконтакте в группе ПСО "Регион 18", перед уходом девочка оставила прощальную записку.

      Приметы: рост 163 см, волосы темно-русые ниже плеч. Была одета в черную куртку, черные ботинки, темные джинсы.

      10:35, 10 января, 2018
      Анна Торхова
      394
      0
      #розыск\n#Удмуртия\n#поиск

       

       

       

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