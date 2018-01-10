В Удмуртии разыскивают 17-летнюю девочку

Перед уходом школьница оставила прощальную записку.

Завьялово. Удмуртия. В селе Гольяны разыскивают 17-летнюю девочку, которая ушла из дома утром 10 января. Как рассказали корреспонденту информационного агентства «Сусанин» в пресс-службе МВД по Удмуртии, на место выехала следственно-оперативная группа.

Заявление в отдел полиции Завьяловский поступило от матери школьницы.

Как сообщают пользователи соцсети Вконтакте в группе ПСО "Регион 18", перед уходом девочка оставила прощальную записку.

Приметы: рост 163 см, волосы темно-русые ниже плеч. Была одета в черную куртку, черные ботинки, темные джинсы.