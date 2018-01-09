В Ижевске водитель легковушки протаранил трамвай

Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске водитель отечественной легковушки протаранил трамвай. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, мужчина не был пристегнут ремнем безопасности и на автомобиле использовалась летняя резина.

Авария произошла поздним вечером воскресенья, 7 января, на улице Маяковского.

«Молодой человек, не справившись с управлением, выехал на трамвайные пути встречного направления, где совершил столкновение со встречным трамваем», - говорится в сообщении ведомства.

В Госавтоинспекции призывают водителей использовать резину соответствующую сезону. Зимой она поможет обеспечить максимальное сцепление с дорожным покрытием.

«При использовании нужного типа резины, соблюдении скоростного режима, дорожных знаков и разметки, а также внимательности и концентрации на складывающейся на дороге ситуации, водитель сможет избежать ДТП, уберечь себя и остальных участников дорожного движения от беды», - отметили в Госавтоинспекции.

Также сотрудники призывают пристегиваться во время поездки на автомобиле. Это значительно снижает риск гибели водителя и пассажиров.