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      В Ижевске водитель легковушки протаранил трамвай

      12:40, 09 января, 2018
      Георгий Поветкин
      12:40, 09 января, 2018
      Георгий Поветкин
      1016
      0
      #ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#транспорт\n#авария\n#Удмуртия
      Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
      1016
      0

      Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске водитель отечественной легковушки протаранил трамвай. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, мужчина не был пристегнут ремнем безопасности и на автомобиле использовалась летняя резина.

      Авария произошла поздним вечером воскресенья, 7 января, на улице Маяковского.

      «Молодой человек, не справившись с управлением, выехал на трамвайные пути встречного направления, где совершил столкновение со встречным трамваем», - говорится в сообщении ведомства.

      В Госавтоинспекции призывают водителей использовать резину соответствующую сезону. Зимой она поможет обеспечить максимальное сцепление с дорожным покрытием.

      «При использовании нужного типа резины, соблюдении скоростного режима, дорожных знаков и разметки, а также внимательности и концентрации на складывающейся на дороге ситуации, водитель сможет избежать ДТП, уберечь себя и остальных участников дорожного движения от беды», - отметили в Госавтоинспекции.

      Также сотрудники призывают пристегиваться во время поездки на автомобиле. Это значительно снижает риск гибели водителя и пассажиров.

      12:40, 09 января, 2018
      Георгий Поветкин
      1016
      0
      #ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#транспорт\n#авария\n#Удмуртия

       

       

       

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