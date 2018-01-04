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      Девочка из Юкаменского района попала в больницу после падения со снегохода

      11:28, 04 января, 2018
      Георгий Поветкин
      11:28, 04 января, 2018
      Георгий Поветкин
      861
      0
      #дети\n#ДТП\n#Юкаменское\n#авария\n#Удмуртия\n#подростки\n#происшествие
      Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
      861
      0

      Случай произошел в селе Ежово.

      Юкаменский район. Удмуртия. Девочка из Юкаменского района попала в больницу после падения со снегохода. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, случай произошел в селе Ежово.

      «Мужчина, 1989 года рождения, допустил падение со снегохода пассажира – девочки, 2002 года рождения, которая получила травмы, госпитализирована», - говорится в сообщении ведомства.

      В Госавтоинспекции также отметили, что пострадавшая во время езды не надела защитный шлем.

      «По предварительным данным, девочка отпустила руки, в результате чего произошло падение», - уточнили в ГИБДД.

      Госавтоинспекция информирует, о том, что для управления снегоходом необходимо пройти обучение на категорию «А1» (удостоверение тракториста-машиниста). Затем снегоход необходимо зарегистрировать в Гостехнадзоре и получить государственные регистрационные знаки. За нарушения ПДД водителей снегоходов могут привлечь к административной ответственности сотрудники Гостехнадзора, ГИБДД и участковые уполномоченные полиции.

      11:28, 04 января, 2018
      Георгий Поветкин
      861
      0
      #дети\n#ДТП\n#Юкаменское\n#авария\n#Удмуртия\n#подростки\n#происшествие

       

       

       

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