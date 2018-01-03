Устроивший ДТП накануне Нового года водитель из Удмуртии скончался в больнице

Всего за время праздников на дорогах республики погибли три человека.

Вавож. Удмуртия. В Удмуртии в больнице скончался водитель, который устроил ДТП в канун Нового года. Об этом сообщает первый отдел Управления ГИБДД по Удмуртской Республике.

Авария произошла около полудня 31 декабря. На дороге Можга – Вавож 59-летний водитель «ВАЗ-11193» не справился с управлением. В результате автомобиль вылетел с дороги и перевернулся.

«В результате ДТП водитель получил травмы – госпитализирован, от полученных ран скончался в больнице в течение суток», - отметили в Госавтоинспекции.

Всего за время праздников на дорогах республики погибли три человека.