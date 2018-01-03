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      Четыре семьи в Ижевске переселят после пожара в жилом доме

      13:59, 03 января, 2018
      13:59, 03 января, 2018
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      #ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар
      Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
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      После праздников жителям дома планируется выплатить компенсацию.

      Ижевск. Удмуртия. Четыре семьи в Ижевске могут переселить в маневренный фонд после пожара в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

      Пожар в шестиквартирном доме №28-а по улице Автономной произошел утром во вторник, 2 января. Огонь серьезно повредил крышу здания, в котором живут 20 человек. Они были вынуждены покинуть квартиры. Часть горожан перебрались к родственникам, а четыри семьи решили переселиться в маневренный фонд.

      Специалисты выясняют причины произошедшего.

      «9 января состояние дома обследует комиссия, будет принято решение по ремонту крыши», - отмечается в сообщении городских властей.

      После праздников жителям дома планируется выплатить компенсацию.

      13:59, 03 января, 2018
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      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар

       

       

       

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