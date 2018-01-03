Четыре семьи в Ижевске переселят после пожара в жилом доме

После праздников жителям дома планируется выплатить компенсацию.

Ижевск. Удмуртия. Четыре семьи в Ижевске могут переселить в маневренный фонд после пожара в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

Пожар в шестиквартирном доме №28-а по улице Автономной произошел утром во вторник, 2 января. Огонь серьезно повредил крышу здания, в котором живут 20 человек. Они были вынуждены покинуть квартиры. Часть горожан перебрались к родственникам, а четыри семьи решили переселиться в маневренный фонд.

Специалисты выясняют причины произошедшего.

«9 января состояние дома обследует комиссия, будет принято решение по ремонту крыши», - отмечается в сообщении городских властей.

После праздников жителям дома планируется выплатить компенсацию.