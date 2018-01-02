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      Один человек погиб в ДТП с пьяным водителем в Удмуртии

      11:00, 02 января, 2018
      Диана Ворончихина
      11:00, 02 января, 2018
      Диана Ворончихина
      1342
      0
      #ДТП\n#Вавож\n#авария\n#происшествие\n#пьяный водитель
      Фото: arzik2
      1342
      0

      30-летний пассажир от полученных травм скончался на месте.

      Вавож. Удмуртия. В Удмуртии после опрокидывания автомобиля, водитель которого был пьян, погиб один пассажир. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

      ДТП произошло в понедельник, 1 января, около 12:30 на 1-м км автодороги деревня Ожги – деревня Новые Какси Вавожского района. Водитель «Тойоты Королла», 33-летний житель поселка Ува, в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением, съехал с дороги в кювет и опрокинулся. 30-летний пассажир скончался на месте, второй пассажир – 25-летний молодой человек и водитель получили травмы и были госпитализированы.

      По факту аварии возбуждено уголовное дело.

      МВД по Удмуртии предупреждает водителей о недопустимости управления транспортом в нетрезвом состоянии.

      «В случае владения информацией по факту управления водителем в состоянии алкогольного опьянения, незамедлительно сообщать о нем в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 415-700 и 415-701 или в полицию по телефону 02 (со всех мобильных - 102)», - говорится в сообщении пресс-службы правоохранительного ведомства.

      11:00, 02 января, 2018
      Диана Ворончихина
      1342
      0
      #ДТП\n#Вавож\n#авария\n#происшествие\n#пьяный водитель

       

       

       

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