Один человек погиб в ДТП с пьяным водителем в Удмуртии

30-летний пассажир от полученных травм скончался на месте.

Вавож. Удмуртия. В Удмуртии после опрокидывания автомобиля, водитель которого был пьян, погиб один пассажир. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

ДТП произошло в понедельник, 1 января, около 12:30 на 1-м км автодороги деревня Ожги – деревня Новые Какси Вавожского района. Водитель «Тойоты Королла», 33-летний житель поселка Ува, в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением, съехал с дороги в кювет и опрокинулся. 30-летний пассажир скончался на месте, второй пассажир – 25-летний молодой человек и водитель получили травмы и были госпитализированы.

По факту аварии возбуждено уголовное дело.

МВД по Удмуртии предупреждает водителей о недопустимости управления транспортом в нетрезвом состоянии.

«В случае владения информацией по факту управления водителем в состоянии алкогольного опьянения, незамедлительно сообщать о нем в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 415-700 и 415-701 или в полицию по телефону 02 (со всех мобильных - 102)», - говорится в сообщении пресс-службы правоохранительного ведомства.